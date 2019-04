O senador democrata Jaime Campos, que não esperou o início do encontro

Um tanto incomodado com a demora para o início da reunião sobre a crise na Santa Casa, na tarde de segunda-feira (1º) no Palácio Paiaguás, o senador Jaime Campos (DEM) nem esperou pelo início do encontro.

Com a reunião marcada para as 16h, o democrata foi pontual. Um dos principais interessados no encontro, o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB), porém, só chegaria depois das 17h, já que estava voltando de uma viagem a Brasília.

Em dado momento, Jaime desistiu de esperar o prefeito e foi embora. O curioso é que foi o democrata quem havia intermediado a reunião.