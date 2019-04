DA REDAÇÃO



O empresário Toninho Domingos, irmão do ex-prefeito de Várzea Grande, Murilo Domingos, revelou certa mágoa com a classe política do Município, durante o velório do político realizado na manhã desta quarta-feira (3).

“Murilo pecou muito pela bondade dele. Quando você entra na política, você não precisa ser ladrão, temos que excluir os ladrões. Mas a pessoa não pode ser boba. Murilo era muito bom de coração. E a aproveitaram dele”, disse o empresário.

“Ele não acreditava que algum ser humano pudesse ser tão maldoso como foram com ele alguns vereadores de Várzea Grande. Alguns que não valem nada, não valem o prato de comida que comem. Alguns. Uma meia dúzia. Esses elementos acabaram com a vida politica de Murilo. Ele foi apunhalado pelas costas”, acrescentou.

Vale lembrar que Murilo não conseguiu concluir o segundo mandato como prefeito. Em março de 2011, foi afastado do cargo por decisão da Justiça. Ele chegou a reassumir comando do Município em maio do mesmo ano, mas acabou cassado pela Câmara.