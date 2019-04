DA REDAÇÃO



Irritado com a discussão interminável na sessão da Assembleia que aprovou o empréstimo de US$ 332 milhões, o deputado estadual Xuxu Dal Molin (PSC) sugeriu, de forma irônica, que os servidores da Casa recebam adicional de insalubridade.

"Vamos organizar isso daqui para gente produzir mais. Nós temos gastos de energia, servidores... E eu não fui eleito para perder tempo com mais de uma hora com algo que não vai dar em nada. Tenho respeito por todos, mas peço desculpa à população do meu Estado, porque isso daqui não vai dar em nada”, afirmou, referindo-se ao debate travado pelos opositores ao empréstimo, que tentaram emplacar sete emendas ao projeto.

"Quero sugerir, senhor presidente, adicional de insalubridade aos servidores por terem escutado tanta coisa que não vai dar em nada. Me desculpa. Eu não estou aqui para perder tempo”.

Em tempo, a sessão que aprovou o empréstimo durou cerca de quatro horas.