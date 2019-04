O desembargador Pedro Sakamoto, relator da ação movida contra Selma Arruda (PSL) no TRE

DA REDAÇÃO



O Tribunal Regional Eleitoral definiu para a próxima terça-feira (16) o julgamento do processo que pede a cassação do mandato da senadora Selma Arruda (PSL), por abuso do poder econômico e caixa 2 na campanha de 2018.

Segundo apurou a coluna, o relator do caso, desembargador Pedro Sakamoto, deve seguir o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e votar pela cassação, realização de novas eleições e perda de direitos políticos.

A ação foi proposta pelo candidato derrotado ao Senado, Sebastião Carlos (Rede), e tem o também candidato derrotado Carlos Fávaro (PSD) e o Ministério Público Eleitoral como litisconsortes.