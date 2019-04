DA REDAÇÃO



O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB) disse que uma equipe numerosa já trabalha na preparação do bolo para celebração dos 300 anos da Capital - a ser comemorado na próxima segunda (8) - e que terá 300 metros de comprimento.

Em conversa com a imprensa na manhã desta quinta (4), ele brincou que já pediu para as confeiteiras que não deixem o bolo estragar, a exemplo do que ocorreu nas comemorações dos 250 anos da Capital.

“Cuiabá vai fazer 300 anos. Pensei em fazer um bolo de 300 metros para simbolizar a alegria do cuiabano e chamar a população para cantar os parabéns. Já tem uma multidão de gente trabalhando. Vai ficar bonito, gostoso. Só orientei o seguinte: ‘O bolo de 250 anos estragou, era bem menor. Não vão me deixar esse estragar”.

“Ia ser de manhã, mas como é muito sol, achamos mais adequado fazer a festa à noite. Estou vendo o local. Acho que vai ser na Rua Pedro Celestino, ou Prainha. Estamos vendo ainda. Mas posso adiantar que o bolo vai ficar em linha reta, com 300 velas”, emendou.