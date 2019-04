DA REDAÇÃO



Sempre bem-humorado, o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho (DEM), lançou mão de um gracejo em seu discurso no evento realizado pelo Governo do Estado na tarde desta quarta-feira (4), na Capital.

"Vocês vão me desculpar, mas não tenho uma voz e um discurso tão bons. Mas esses dias eu conversava com uma pessoa e ela me disse que Deus não dá tudo para as pessoas. E, como Ele já me deu a beleza, eu não precisava me preocupar com a voz", brincou, arrancando risadas dos presentes.

A solenidade marca o primeiro encontro do governador Mauro Mendes (DEM) com prefeitos do Estado. Também estão presentes secretários de Estado e municipais, além de deputados estaduais e outras autoridades.