O governador Mauro Mendes, durante encontro com prefeitos

DA REDAÇÃO



Durante evento realizado na tarde da última quinta-feira (4), o governador Mauro Mendes (DEM) contou um episódio de desrespeito ocorrido nesta semana, envolvendo um prefeito e uma de suas secretárias-adjuntas – os quais ele preferiu não citar nomes.

“Ontem um secretário me contou que um prefeito, durante uma reunião, faltou com o respeito com uma das nossas secretárias-adjuntas. Eu disse pra ele: na próxima vez, você está autorizado a colocar o prefeito para fora da sala”, disse o governador.

“Podemos ter divergências, podemos ter cobranças, mas ninguém precisa faltar com respeito um com o outro”, acrescentou Mendes, sendo aplaudido pelos prefeitos e demais gestores que participavam do Fórum Cidades de Mato Grosso.

Em tempo, esse foi o primeiro grande encontro com os prefeitos dos 141 municípios do Estado, desde que Mendes assumiu o Paiaguás. Ele aproveitou o ato para anunciar o lançamento e a retomada de 114 obras de infraestrutura em Mato Grosso.