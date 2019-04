O governador do Estado Mauro Mendes: lei sancionada

DA REDAÇÃO



O Diário Oficial do Estado trouxe, nesta sexta-feira (5), a sanção do governador Mauro Mendes (DEM) à lei aprovada na Assembleia que autoriza o Executivo a contrair um empréstimo de US$ 332 milhões junto Banco Mundial.

O projeto de lei havia sido aprovado na sessão de quarta-feira (3), após quase quatro horas de debates.

O texto da lei traz o valor exato do empréstimo: US$ 332.610.000. Na cotação do dia, o valor é de aproximadamente R$ 1,2 bilhão.