DA REDAÇÃO



O vice-prefeito de Cuiabá, Niuan Ribeiro (PSD) afirmou que não pode se omitir diante de medidas adotadas pelo prefeito Emanuel Pinheiro (MDB), com as quais ele não concorda. Entre elas, está a continuidade da Secretaria dos 300 Anos (Sec 300).

“Procuro incomodá-lo o mínimo. Sei as atribuições que ele tem e me coloco no meu papel de vice, que é tentar atender o pleito da população. Eu falo o que vejo nas ruas. A população é que me pede para que eu me posicione mais. Não posso ser omisso”, disse Niuan.

“Concordo com a população. Sempre fui parceiro do prefeito, nunca questionei nada. Mas tenho direito também de me expressar”, acrescentou ele.

Embora legítimas, as críticas de Niuan são vistas como uma tentativa de já se desvencilhar da gestão do prefeito. Especialmente agora que a direção nacional do PSD definiu que a sigla terá candidatura própria em Cuiabá, nas eleições do próximo ano.