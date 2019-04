Júlio com sua pasta rosa nos corredores do Paiaguás

DA REDAÇÃO



O líder do Democratas, Júlio Campos, confessou que tentou emplacar o nome do ex-deputado estadual Adriano Silva para chefiar a Secretaria de Educação de Mato Grosso no início da gestão Mauro Mendes. No entanto, o governador preferiu que continuasse no cargo a servidora de carreira Marioneide Kliemaschewsk, que está à frente da pasta desde abril de 2018.

“Agora, há uma perspectiva. Ele é um doutor em Educação, recém-diplomado pela Unesp, e o nome dele voltou a ser lembrado. Ele está como presidente da Fapemat, é um nome que poderá ocupar a qualquer momento uma Secretaria de Educação. Há uma sondagem, mas nada que seja ‘forçação’ de barra”, admitiu Júlio.

No início da gestão Mendes, Júlio chegou a ser flagrado com uma pasta rosa com currículos de diversos nomes ligados ao Democratas nos corredores do Paiaguás.