DA REDAÇÃO



A aprovação do empréstimo por parte do Governo do Estado junto ao Banco Mundial ocorreu após grande embate na Assembleia Legislativa. Após diversos pedidos de vistas e proposituras de emendas, o projeto foi aprovado a 18 votos a 3.

O deputado de oposição Lúdio Cabral (PT) disse que, apesar de derrotado, deu o recado ao governador: a oposição está atenta.

“Ficou claro, no nosso posicionamento, o impacto que o empréstimo irá causar nas contas do Estado. Nós somos derrotados, mas obtivemos uma vitória: foi de dizer para o governador que ele precisa ter cuidado naquilo que ele enviar para cá. Porque tudo o que ele [Mauro Mendes] enviar para Assembleia que tiver lacunas e falha, nós vamos estudar, identificar, debater e propor uma solução”, afirmou o parlamentar.

Lúdio apresentou sete emendas ao projeto, que foram discutidas uma a uma em uma sessão que durou cerca de quatro horas.