DA REDAÇÃO



O ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PR), classificou como “levianas” as notícias dando conta de que ele estaria de olho numa disputa ao Senado, em caso de cassação do mandato da senadora Selma Arruda (PSL).

“Assisti agora a pouco uma matéria sobre uma possível nova eleição para a vaga ao Senado Federal por Mato Grosso. Até aí tudo bem, já que isso é um fato e as informações são baseadas na existência de um processo jurídico em andamento. Agora, citar que três ex-governadores já ‘teriam manifestado interesse pela vaga’ é no mínimo, leviano, no que diz respeito ao meu nome”, disse ele em uma nota.

Blairo, que está sem cargo público desde o fim do governo do ex-presidente Michel Temer (MDB), reafirmou sua disposição em não participar de qualquer disputa política.

“Tenho certeza do serviço prestado à Mato Grosso, ao agronegócio, ao Brasil. Agradeço as oportunidades que tive e, longe das eleições, continuarei contribuindo com meu Estado na condição de cidadão, produtor e empresário”, concluiu ele.