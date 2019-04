DA REDAÇÃO



O Governo do Estado homologou os decretos de situação de emergência de seis municípios do interior de Mato Grosso, que sofreram prejuízos por conta de chuvas intensas registradas nos últimos meses. Entre os problemas relatados pelas prefeituras estão pontes quebradas e estradas precárias, que prejudicam a mobilidade.

Tiveram a situação reconhecida os municípios de Juscimeira, Tapurah, Nova Marilândia, Nova Maringá, Itanhangá e Tesouro - este último, até o Distrito de Batovi, por conta da queda de uma ponte que liga a sede da cidade à localidade.

Os decretos foram publicados no Diário Oficial do Estado que circulou na quinta-feira (4) e têm validade por 180 dias. Na prática, o ato do governo facilita o acesso dos municípios a recursos para reconstrução das obras ou construções destruídas.