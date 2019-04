DA REDAÇÃO



O Consórcio VG Luz venceu o lote 1 do pregão presencial feito pela Prefeitura de Várzea Grande para a implantação e manutenção de sistema de iluminação, com emprego de tecnologia à leds e gestão de inventário do parque de iluminação pública do município, no valor de R$ 8,1 milhões.

O consórcio vencedor é formado pela Construtora Nhambiquaras e a empresa Camila Rondon Correa da Costa Sguarezi - EPP.