DA REDAÇÃO



O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, estuda a possibilidade de alterar o horário de funcionamento da Justiça Estadual - mantendo a jornada de 7h de atendimento à população, mas não extrapolando o horário das 17h30.

De acordo com o TJ, a mudança contribuiria para a redução de despesas e ampliação da produtividade de magistrados e servidores, além de enquadrar o Tribunal e as comarcas no perfil de consumidor de energia elétrica beneficiado com a cobrança da denominada tarifa branca - deixando de ter um acréscimo significativo na tarifa, conforme o Judiciário.

A medida está sendo avaliada pelo TJ em conjunto com a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, Defensoria Pública Estadual, Ministério Público Estadual, Associação dos Magistrados e Sindicato dos Servidores.