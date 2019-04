O presidente do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, Ricardo Azevedo Araújo

DA REDAÇÃO



O Tribunal de Contas do Estado (TCE) recomendou ao Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE-VG) a inscrever na Dívida Ativa os nomes dos devedores de contas no fornecimento de água - sob pena de punição.

Conforme o acórdão do TCE, assinado pela conselheira interina Jaqueline Jacobsen, de janeiro de 2015 a março de 2017, quase R$ 4,5 milhões deixaram de entrar nos cofres públicos da empresa de água por falta de pagamento dos consumidores.

De acorco com o presidente do DAE, Ricardo Azevedo Araújo, atualmente a média de inadimplência no município é de 40%.