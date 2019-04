DA REDAÇÃO



A denúncia de um motorista de aplicativo, que relatou ter atendido uma mulher em um motel em Cuiabá, com uma sacola de dinheiro, na véspera da eleição de 2018, poderá chegar à Câmara de Cuiabá, a famigerada "Casa dos Horrores".

Segundo apurou a reportagem, um dos envolvidos no episódio estaria atuando como assessor de um dos vereadores.

À Polícia Federal, o motorista disse que a chamada pelo aplicativo foi feita por um homem, no sábado de manhã, solicitando que o buscasse em um motel, na saída de Cuiabá para Chapada dos Guimarães.

Quem entrou no carro, no entanto, foi a mulher, que foi levada a uma casa no bairro Três Barras.

A investigação trabalha com a hipótese de que esse homem, que se chamaria Leonardo, ser o responsável pelo dinheiro utilizado para a compra de votos, em 2018. E que o mesmo seja o tal assessor.

