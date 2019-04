DA REDAÇÃO



Diante da crise administrativa e política da Prefeitura de Cuiabá, e da expectativa de mais problemas relacionados a denúncias envolvendo Emanuel Pinheiro (DEM), o vice-prefeito Niuan Ribeiro (PSD) intensificou uma movimentação nos bastidores.

Aos mesmo tempo em que ele começa a descolar sua imagem de Emanuel, um núcleo trabalha sua aproximação com a Câmara de Vereadores. Experiente, o ex-deputado Osvaldo Sobrinho (PTB), pai de Niuan, é um dos principais estrategistas da movimentação.

Aos poucos, o vice intensificará as críticas pontuais à gestão e não descarta o rompimento formal com Emanuel. Reservadamente, Niaun admite até mesmo a possibilidade de vir a assumir o comando do Palácio Alencastro.