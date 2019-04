DA REDAÇÃO



Entra mês, sai mês e funcionários da empresa DSS Serviços de Tecnologia da Informação, que desempenham funções terceirizadas na Secretaria Estadual de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz), vivem o drama dos salários em atraso.

Em contato com a coluna, servidores relataram que o problema se arrasta desde o ano passado e, para eles, é sinônimo de “má gestão”.

Isto porque, o pagamento deve ser feito no 5º dia útil do mês subsequente ao trabalhado – data em que, segundo eles, o valor já consta como disponível no Fiplan. Contudo, os servidores relatam que estão recebendo sempre depois do dia 10 de cada mês.