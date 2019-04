DA REDAÇÃO



O Governo do Estado determinou a paralisação da obra de construção do quartel do Corpo dos Bombeiros do Distrito Industrial de Cuiabá.

Segundo extrato publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (10), a obra - que está sendo realizada pela empreiteira Econst Construções e Empreendimentos - ficará parada por 90 dias.

O documento cita os artigos 57 e 65 da Lei de Licitações. Este último dispositivo cita possibilidade de alteração do projeto de forma unilateral quando houver modificação em seu objeto ou na possibilidade de readequação do valor.

A obra está orçada em R$ 3 milhões.