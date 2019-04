DA REDAÇÃO



Um magistrado mato-grossense estaria admitindo a possibilidade de vir a disputar a Prefeitura de Cuiabá, no ano que vem.

Considerado um dos mais probos do Judiciário, ele contaria com o apoio incondicional do governador Mauro Mendes (DEM), caso aceite o desafio.

Nos bastidores, já há uma certa empolgação, também em função das dificuldades e das nuvens negras que pairam sobre Emanuel Pinheiro (MDB).

"Ele venceria no primeiro turno", arriscou um analista à coluna.