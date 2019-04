DA REDAÇÃO



O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB) promoveu uma troca no comando da Defesa Civil municipal.

Conforme publicação no Diário de Contas do Estado, ele exonerou o coronel dos Bombeiros Paulo Wolkmer, que estava no cargo desde o início da gestão do emedebista.

Em seu lugar, nomeou Joalino Domingos Ferreira.