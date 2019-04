DA REDAÇÃO



A deputada estadual Janaína Riva (MDB) resolveu se aventurar no mundo nerd. Em uma postagem no Instagram, a parlamentar brincou com a superaguardada estreia de "Vingadores: Ultimato", quarto filme da saga da Marvel.

Na postagem, Janaina pegou emprestado a Manopla do Infinito, arma do vilão Thanos, para reunir as “Leis do Infinito”, projetos de sua autoria em tramitação na Assembleia.

No filme anterior da saga, Thanos usou a arma para destruir metade da vida do Universo em um estalar de dedos. Resta saber se a deputada vai ter a mesma facilidade para aprovar seus projetos no Parlamento.