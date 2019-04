O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro

O jornalista Guilherme Amado, da Revista Época, publicou neste sábado (13) uma nota afirmando que o senador Flávio Bolsonaro (PSL/RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, foi o primeiro a chegar no gabinete de Selma Arruda (PSL) tão logo veio a público a notícia da cassação de seu mandato, na quarta-feira (10).

“A senadora Soraya Thronicke, do PSL de Mato Grosso do Sul, também foi para o gabinete, acompanhada de um advogado próximo do partido”, escreveu o jornalista.

Segundo a publicação, a congressista de Mato Grosso, chamada de “Moro de saias”, ouviu dos três que o PSL está "fechado com ela até o fim", e vai lutar por sua absolvição no TSE. "Até lá, ela segue despachando normalmente no Senado", concluiu o jornalista.