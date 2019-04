DA REDAÇÃO



O Governo Federal quer dividir com os estados os recursos do chamado Fundo Social, que é alimentado pela exploração do pré-Sal e hoje vai todo para a União.

A ideia é que estes recursos sejam destinados a fazer frente ao FEX (Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações), que não está previsto no Orçamento da União neste ano.

Se a proposta for adiante, será um fôlego e tanto para o governador Mauro Mendes (DEM), que tem poucas esperanças de ver o dinheiro do FEX este ano.

Pelo lado do Governo Federal, a ideia do ministro da Economia Paulo Guedes é afagar os governadores para obter o máximo de apoio à Reforma da Previdência.