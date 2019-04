DA REDAÇÃO



A senadora Selma Arruda (PSL) rebateu as ironias do colega de parlamento Renan Calheiros (MDB/AL), que, em uma publicação no Twitter, fez troça de sua cassação.

“Renan quer minha condenação. Justo o mais odiado e processado do Brasil. Tem gente que quando critica você, soa como elogio. Vindo de você, Renan, só tenho a agradecer. E torcer para a Lava Jato te pegar logo”, escreveu a congressista mato-grossense, também no Twitter.

Twitteiro inveterado, o deputado federal José Medeiros (Podemos) ainda tirou uma casquinha do alagoano. “Renan, admita, foi nocaute”, escreveu.

Na quinta-feira (11), um dos após a cassação de Selma pelo TRE de Mato Grosso, Renan afirmou que a parlamentar iria “continuar no mandato, em liberdade, sem tornozeleira e ainda querendo investigar o STF e STJ”.

Veja a mensagem de Selma Arruda: