DA REDAÇÃO



O programa Fantástico da Rede Globo exibiu, na noite de domingo (14), uma reportagem sobre a auditora aposentada do Ministério do Trabalho, Valderez Monte, que durante muitos anos foi do grupo móvel de fiscalização do trabalho escravo, do Ministério do Trabalho, e atuou em Cuiabá.

Valderez, que ajudou na libertação de 2,4 mil trabalhadores em situação de escravidão em todo o Brasil, foi personagem do quadro “Mulheres Fantásticas” do jornalístico dominical da Globo.

Embora atualmente esteja morando no interior de São Paulo, Valderez ainda tem filhos e netos em Cuiabá.

