DA REDAÇÃO



O ex-vice-governador Carlos Fávaro (PSD) admitiu que frequentemente recebe comentários em suas redes sociais de pessoas “mandando” ele aceitar o resultado da eleição de 2018, na qual terminou em terceiro lugar na disputa ao Senado.

Isso ocorre porque Fávaro é parte ativa na ação eleitoral que resultou na cassação do mandato da senadora Selma Arruda (PSL), por abuso de poder econômico e prática de caixa 2.

“Graças a Deus as pessoas podem se manifestar. Nas minhas redes sociais, as pessoas entram e me criticam: 'Aceita que dói menos. O senhor perdeu. Eu ‘tô’ com a Selma'. Tudo bem, algumas pessoas não se conformaram que ela cometeu um ilícito, essas pessoas foram enganadas”, disse ele, aproveitando para alfinetar a senadora.

“Mas nós temos que respeitar essas manifestações. Isso é democracia, graças a Deus”, acrescentou.