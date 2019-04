DA REDAÇÃO



O procurador-geral de Justiça José Antônio Borges afirmou que a falta de estrutura no Núcleo de Ações de Competência Originárias (Naco) Criminal, até a gestão passada, prejudicou o andamento de investigações contra políticos com foro privilegiado.

Por conta disso, ele fechou uma parceria com o Governo do Estado para que houvesse a cessão de um delegado para trabalhar exclusivamente no Núcleo (leia AQUI).

“Eu não digo morosidade, mas houve falta de estrutura. O que estamos fazendo é estruturar para que haja mais efetividade. Toda situação que existir uma falta de estrutura ou ter os meios para chegar, claro que traz um prejuízo”, disse ele.

“Agora, com o doutor Domingos [Sávio de Barro Arruda], esperamos fazer uma atividade mais proativa para não esperar terminar o mandato do político e esse processo sair sem alguma determinação em termos de Tribunal, já que tem foro privilegiado”, afirmou.