DA REDAÇÃO



A Polícia Civil promete cobrar de adolescentes - e seus pais ou responsáveis - o ressarcimento ao erário por brincadeiras de mau gosto com promessas de ataques a unidades de ensino no Estado devido aos prejuízos causados com a mobilização das forças de segurança.

A ação mais enérgica - que não exclui a responsabilização criminal dos infratores - visa dar fim às falsas ameaças que têm se tornado cada vez mais comuns no Estado, desde o massacre na Escola Raul Brasil, em Suzano (SP), há um mês - que resultou em 10 mortes.

Vale ressaltar que, apesar de todos os casos comunicados no Estado até então serem inverídicos, tais atos são vistos pela Segurança Pública como ameaça e apologia ao crime.