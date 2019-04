DA REDAÇÃO



Um vídeo que circulou nas redes sociais nesta segunda-feira (15) mostra o que seria uma reunião de policiais com professores e pais de alunos do Colégio Coração de Jesus, onde estuda o jovem que postou frases ameaçadoras no Instagram junto com imagens segurando uma arma de airsoft.

“Independente da provocação [solicitação] de vocês, isso é Segurança Pública. Estamos fazendo um trabalho de investigação. É um trabalho moroso. Trabalho de alta tecnologia é moroso”, diz um policial no vídeo, enquanto todos acompanham atentamente a fala.

“Há necessidade de ação judicial para quebra de sigilo. A gente não pode expôr isso para vocês. O que nós podemos dizer como investigadores da Polícia Civil é: os procedimentos estão sendo adotados”.

“Todos estão à flor da pele, pelos seus filhos, mas a investigação já está acontecendo. Muito antes do Sol raiar hoje, os procedimentos já estavam sendo tomados”, afirmou.

