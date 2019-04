DA REDAÇÃO



O ministro do STF Gilmar Mendes voltou a cobrar da equipe do ministro da Economia Paulo Guedes, agora de forma mais dura, o resultado da investigação sobre o vazamento de seus dados fiscais.

O ministro mato-grossense quer saber quem ordenou a devassa.

Segundo a jornalista Monica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, as explicações iniciais, de que o vazamento foi involuntário porque os dados foram repassados a uma empresa privada por engano, não convenceram Mendes.

O ministro diz que as explicações dadas até agora são apenas “historietas” para encobrir as reais motivações do vazamento. Ainda conforme Mendes, no caso a Receita Federal teve um papel de “órgão de pistolagem”.