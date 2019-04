DA REDAÇÃO



O ex-deputado Wagner Ramos acaba de ser contratado como assessor especial na Casa Civil.

Ele é um dos citados, junto com o ex-deputado Oscar Bezerra, na delação de Silval Barbosa, por supostamente ter cobrado propina para barrar os avanços da CPI das Obras da Copa, em 2015.

Bezerra teria cobrado R$ 15 milhões para blindar o ex-governador, que assumiu ter praticado vários crimes de corrupção.

Veja trecho da delação de Silval: “Nessa conversa, Oscar Bezerra insistiu muito para que o colaborador efetuasse tal pagamento, tendo um gesto de que realmente o colaborador iria pagar, tendo Oscar Bezerra entregue o número de conta bancária e o nome de uma empresa, que era uma factoring, tendo o colaborador efetuado o pagamento no valor de R$ 200 mil nessa conta. Com a prisão do colaborador, o seu filho Rodrigo foi procurado pelo deputado Wagner Ramos, que é membro da comissão da CPI, pedindo o valor de R$ 7 milhões para “resolver” a questão da CPI. Tais valores acabaram não sendo pagos e a pressão parou.”