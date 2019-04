DA REDAÇÃO



O médico Denis Furtado, conhecido como "Doutor Bumbum”, vai depor no início da tarde desta terça-feira (16) à Justiça do Rio de Janeiro.

Em julho do ano passado, a bancária cuiabana Lilian Calixto morreu após passar por um procedimento estético com o médico. Furtado foi preso quatro dias depois, acusado pela morte, e liberado em 30 de janeiro deste ano.

Além dele, ainda devem depor as rés no processo: Maria de Fátima Barros Furtado, mãe do Doutor Bumbum, a secretária Renata Fernandes e a técnica de enfermagem Rosilane Pereira da Silva.