Foi no começo da noite quente de 25 de agosto, em 1976, quando entrei na quase desabitada Avenida Fernando Correa, entrando em Cuiabá. Vindo de Brasília pra trabalhar na área de imprensa do governo, gestão Garcia Neto, a idéia era voltar assim que passasse a tempestade política da divisão do estado, que se daria em 1979.

Jovem, ousado e disposto a mudar o mundo, como todos os jovens. A tempestade acabou e surgiu um mundo de novos desafios. Fiquei. Fiz bem. Hoje, cabelos levemente embranquecidos, filhos e netos, minha mulher Carmem e eu, estamos em casa!

Aqui é a nossa casa. Fiz e participei de um montão de coisas. Algumas aventuras bem loucas que os momentos exigiram. Sempre jornalista! Participei de momentos absolutamente históricos e convivi com grandes homens públicos e privados idealistas e sonhadores.

Não ouso citar um, porque seria injusto com tantos. Estive dentro de quase todas as crises políticas desses últimos 40 anos, e participei da maioria dos grandes movimentos desafiadores desse nosso grande progresso.

Na imprensa tive raras oportunidades de grandes ousadias pessoais ou coletivas. Escrevo os artigos iniciados no dia 30 de junho de 1990 no jornal A Gazeta.

Oportunidades fantásticas de levantar temas, de brigar, de sofrer restrições, perseguições políticas, de alegrias incalculáveis. Mas isso não é a vida? Feliz por ter passado por tantas coisas. Nunca tive censuras!

Hoje dedico-me a prospectar o futuro de Mato Grosso dentro dos cenários mundiais tanto na economia quanto nas transformações políticas e sociais. Como venho de família de vida longa, imagino que estarei aqui por muitos anos, doido pra ver as extraordinárias transformações que acontecerão no Centro-Oeste brasileiro, particularmente em Mato Grosso.

Lamento, contudo, a piora enorme da política que deixou de olhar pro futuro e vive o dia de hoje como se fosse o último da História. Minha mulher Carmem, meus quatro filhos, André, Fábio, Marcelo e Tiago, minhas noras Maria do Carmo, Aline, Daniela e Mariana, meus netos Miguel, Gabriel, Enzo, Luka, Pietro e o do Tiago e Mariana que está a caminho, meus bisnetos Mateus, Vitória e Maria Luiza, e a mãe Mariana, agradecemos Mato Grosso por ter nos acolhido e permitido construir aqui a nossa vida.

Fábio e família mudou-se para Aracaju, mas não perde as raízes cuiabanas. Marcelo está no Oriente eterno, profundamente cuiabano. Com inevitáveis lágrimas nos olhos encerro esta série de artigos.

Parece que 40 anos foram só um dia um pouco mais longo. Um feliz dia! Encerro com o maior de todos os carinhos a quantos com quem convivi e convivo...!

ONOFRE RIBEIRO é jornalista em Mato Grosso.