No segundo trimestre de 2016, o Brasil registrou a marca de 11,6 milhões de desempregados, de acordo com IBGE. Por conta do cenário de trabalho escasso, além da instabilidade política e econômica que estamos vivenciando, pode-se notar que os brasileiros estão usando a criatividade para dar a volta por cima.

A principal alternativa encontrada por muitos é o empreendedorismo, que está em plena expansão: segundo pesquisa realizada pela consultoria Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), no primeiro semestre deste ano, houve aumento de 9,7% no número de novos microempreendedores individuais (MEIs), na comparação com o mesmo período de 2015.

Em paralelo a todas essas pesquisas, estude! Invista em cursos e treinamentos!

Mas será que esses profissionais, de fato, têm perfil empreendedor? Sabem vender suas ideias, projetos, produtos ou serviços? Independentemente da área em que forem empreender, é preciso ter conhecimento em vendas, afinal, saber negociar com clientes, fornecedores e parceiros é algo fundamental. Assim, entender os pilares das vendas (Indicadores de Resultados, Processo de Vendas, Competências em Vendas e Fatores Motivacionais) ajuda a traçar as estratégias necessárias para o seu negócio.

Além de entender os pontos principais das vendas, o que mais é importante saber para atuar no empreendedorismo? Enxergar qual é o seu talento! Após identificar as suas habilidades e ter em mente por qual área pretende seguir, pesquise o mercado, avalie se ele está saturado, veja como se comportam os possíveis consumidores, faça uma análise da concorrência e se pergunte: o que você pode fazer de diferente para se destacar?

Em paralelo a todas essas pesquisas, estude! Invista em cursos e treinamentos! O conhecimento teórico é o que vai te ajudar a ter um negócio de sucesso na prática, sem risco de naufragar.

Quando embarcar na nova empreitada, tenha paciência e foco. Confie em você, nos seus instintos e em sua capacidade de vender.

Carlos Cruz é diretor do Instituto Brasileiro de Vendas (IBVendas) – www.ibvendas.com.br