Houve um tempo no qual a imprensa, em especial a escrita, era palco de debates acalorados sobre as mais diversas questões, inclusive políticas. Um dos grandes nomes de nossas letras, José de Alencar, foi alvo de duras críticas nas “Cartas a Cincinato” e nas “Cartas de Semprônio a Cincinato”.

Felizmente, sem o uso de pseudônimos, o imortal Eduardo Mahon e o jornalista Alexandre Aprá iniciaram na web um interessante confronto de ideias sobre o deputado, e candidato a prefeito, Wilson Santos. Mahon, hábil no manuseio do vernáculo, defende Santos, enquanto Aprá, mais engajado e ferino, ataca o “galinho”. Ambos, com suas melhores habilidades, procuram, respectivamente, construir e desconstruir a imagem do ex-prefeito e, no momento, deputado estadual do PSDB.

Aqui, posiciono-me em defesa do amigo e professor Wilson e, para tanto, faço algumas observações sobre o artigo do iminente jornalista. Wilson cometeu um único pecado em 2010: perder a eleição para Silval. Se fosse eleito governador, teria feito por Cuiabá mais do que qualquer outro governador já tenha feito. Ao menos não seriamos um canteiro de obras inacabadas. Mas o espaço não é suficiente para, minimamente, expor a catástrofe que foi o governo de Silval Barbosa.

Agora chegou o momento de reparar aquele erro e o povo, aos poucos, parece compreender isso

Com certeza, o ex-governador prestou um desserviço à sociedade mato-grossense, tanto como gestor, quanto como cidadão. Equivoca-se o escriba quando diz que Wilson “loteou a prefeitura” para se reeleger. Não procede a assertiva porque WS terminou o primeiro mandato com índices estratosféricos de aprovação, isso facilitou substancialmente a reeleição. Excetuando certa intempestividade, própria da idade, Santos foi um ótimo prefeito porque propiciou que o capital social fosse elevado.

Não há nenhuma obra física que possa suplantar os investimentos no ser humano. Se nada tivesse feito, apenas o salto de qualidade no ensino fundamental já seria um legado histórico. Não bastasse isso, criou o Cuiabá Vest que permitiu, em um tempo em que não havia as cotas nas universidades, que o sonho de um curso superior se transformasse em realidade para os filhos do trabalhador mais humilde. Mas isso não era suficiente, implantou o Bolsa Universitária (bolsas de estudos em universidades privadas) do qual brotaram médicos, advogados, engenheiros, dentre outras profissões.

Quem foi escolhido por unanimidade para o troféu Mama áfrica (IV prêmio Brasil África/ 2009), quem recebeu a honraria “Prefeito amigo da criança”(Fundação Abrinq), quem foi agraciado com o primeiro lugar no Brasil em "Programa de Iluminação Pública" (Eletrobras - Ministério de Minas e Energia, 2008), quem foi considerado "Prefeito Empreendedor" (Sebrae Nacional) não precisa fugir da terra que escolheu para viver, nem abandoná-la.

Depois de 22 anos de vida pública dedicados aos cuiabanos e mato-grossenses, o “galinho” derrotado, ainda sem compreender os motivos que o levaram ao insucesso eleitoral, pensou em dar um tempo, em olhar para si e para a sua esposa e filhos. Não teria ele esse direito? E assim foi, em um exílio voluntário de apenas três meses, aprofundar seus conhecimentos em Portugal. Daí a fugir de Cuiabá há um oceano Atlântico de distância.

Penso que em sua introspecção, encontrou a resposta para a derrota eleitoral: os cuiabanos o queriam prefeito e não governador. Agora chegou o momento de reparar aquele erro e o povo, aos poucos, parece compreender isso.

Talvez em um devaneio, caminhando solitariamente pelas ruas de Lisboa, o galináceo tenha reescrito a “Canção do Exílio” de Gonçalves Dias: “Não permita Deus que eu morra/ sem que volte para lá/ Sem que comemore com os cuiabanos/ a Cuiabá dos 300 anos/ Minha terra tem cajueiros/ Onde brincam Sanhaços e Tucanos.”

Sérgio Cintra é professor e servidor da Assembleia legislativa de Mato Grosso. sergiocintraprof@gmail.com