Superpotência das cirurgias voltadas para a reparação estética, graças a Ivo Pitangui, falecido recentemente, quem nos abriu as portas do reconhecimento mundial nesta área, o Brasil segue o mesmo caminho quando se trata de mudanças estéticas odontológicas. Perde apenas para os Estados Unidos entre os países com mais procedimentos estéticos odontológicos no mundo.

Segundo a Sociedade Brasileira de Odontologia Estética (SBOE), da qual sou membro fundador, apenas em São Paulo são aplicadas, mensalmente, 28,5 mil lentes de contatos (facetas ultrafinas de porcelana aplicada sobre os dentes desgastados ou manchados), enquanto na capital carioca, que acabou de mostrar ao mundo toda a sua criatividade na realização da 31ª Olimpíadas da Era Moderna, este número chega a quase 10 mil mensais. Está claro que a cirurgia restauradora devolve a autoestima de quem sofre com problemas dentários.

Afinal, o sorriso de dentes sadios não apenas transmite simpatia e realça a beleza como deixa a alma mais leve. Por isso, a principal preocupação de quem procura um dentista deve ser a saúde bucal. Evitar cáries e doenças periodontais, como inflamação e infecção dos ligamentos e ossos que dão suporte aos dentes. Doenças bucais geram outras doenças como as digestivas e dores de cabeça. No entanto, é aconselhável ter cuidados para evitar exageros de uma cirurgia desnecessária. Procurar profissionais (e clínicas) qualificados e se informar sobre o procedimento é fundamental.

Procurar profissionais (e clínicas) qualificados e se informar sobre o procedimento é fundamental

Como o tratamento envolve várias etapas e mais de um profissional, é importante o paciente saber que atualmente existem clínicas que oferecem todos estes serviços – odontológicos e estéticos. Portanto, é importante conhecer o histórico de experiência e a reputação do profissional e/ou da clínica escolhidos. Por outro lado, o profissional deve proporcionar ao paciente saber, de antemão, como ficará o tratamento. Para isso, é necessário um rigoroso planejamento e uma boa anamnese, aliados à utilização correta de novas tecnologias e materiais, como as facetas e lentes de contato, colocados à nossa disposição.

Com novas tecnologias, que nos auxiliam em um diagnóstico mais preciso, podemos citar, além, do check-up radiográfico, a fotografia. Sem ela, é quase impossível começar um tratamento, porque facilita a comunicação entre o dentista e o paciente, ao mostrar uma situação real e permitir uma simulação do resultado. A odontologia, em especial a estética, tem que ser uma soma de planejamento, constante capacitação e muita dedicação.

No entanto, é preciso acrescentar ainda o amor pela profissão escolhida e dedicação sacerdotal ao paciente.

Ernani Caporossi é especialista em Dentística Restauradora e Prótese Dental, MBA em Gestão em Saúde, membro fundador da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética (SBOE), da Academia Brasileira de Osseointegração (ABROSSI) e da Sociedade Brasileira de Reabilitação Oral (SBRO).