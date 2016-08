Dos gêneros literários a autoajuda e a biografia são os que menos me interessam. As biografias autorizadas e as autobiografias parecem mais uma ficção sobre a realidade, onde os protagonistas admitem algumas desvirtudes menos constrangedoras para reforçar a “veracidade” das qualidades que pretendem realçar.

Relatos biográficos ou autobiográficos, estimulados e/ou custeados por empresários que fizeram fama e fortuna, costumam enfatizar aptidões e qualidades que são quase sempre romanceações de atos comuns que o tempo transformou em heroicos.

Na verdade os sucessos e os fracassos nos negócios (ou em outra atividade qualquer) estão sempre, ou quase sempre, ligados à sorte, aqui entendida como as contingências e aleatoriedades que, como tais, estão totalmente fora de nosso controle e vontade.

Tudo começa na grande loteria que é a concepção da vida. Um indivíduo, com todas suas qualidades e defeitos, emergiráda fusão do óvulo com um dos milhares de espermatozoides que o disputam. Cada um desses bichinhos ansiosos, com a carga genética que carregam, podem originar incontáveis diferentes pessoas.

Se o ente formado tiver a sorte de potencialmente ser inteligente, determinado, corajoso etc, mesmo assim dependerá das contingências sociais, econômicas e ambientais para forjar qualidades partindo de tendências ainda incipientes.

Mesmo que a sorte tenha sidocamarada, criando um indivíduo capaz, não será suficiente para formar um empreendedor de sucesso. Ela (a sorte) deverá estar presente nas etapas posteriores,quando novas variáveis precisarão ser enfrentadas.

Inegavelmente muitos nascem com o aparato biológico (inteligência, resiliência, coragem,determinação, etc) para se tornarem empreendedores. Destes, uma pequena parte são criados em ambiente social (família, escola, amigos) adequado para desenvolver essas qualidades. Uns poucos, além do favorecimento biológico e social,têm alguma ajuda financeira para iniciar um negócio.

Estes poucos privilegiados, que nasceram com uma boa carga biológica, viveram em uma comunidade estimulante e conseguiram algum dinheiro para o começo, se escolherem a vida empresarial, precisarão transpor muitos empecilhos, que são as aleatoriedades e contingências da vida, para ter o sucesso perseguido. Só não estão nesse time os que herdam uma estrutura pronta que prescinde deles para continuar.

Mas é bom lembrar que as contingências podem ser negativas, destruindo o sonho de empreender, como também positivas transformando em verdadeiros casos de sucesso negócios inicialmente pequenos. Entretanto, a despeito das ferramentas certas que cada um tem e das circunstâncias favoráveis a que foram expostos, a escolha do rumo é uma decisão individual e intransferível.

Só que neste processo não existem heróis, como sugerem algumas autobiografias e biografias autorizadas. São simplesmente pessoas comuns que nasceram bem equipadas, viveram em ambiente estimulador e escolheram pagar o preço que o empreendedorismo exige.

Renato de Paiva Pereira é empresário e escritor

