A “anistia”- alguns políticos e comentaristas estão afirmando que essa sim, foi o "golpe e a fraude" - concedida a Dilma Rousseff tem tudo para acabar no Supremo Tribunal Federal (STF).

Apesar de o Senado aprovar, por 61 votos a 20, a perda do mandato, não houve votos suficientes para determinar a inabilitação para ocupar novos cargos públicos pelos próximos 8 anos, punição que a Constituição também prevê nos processos por crime de responsabilidade. Ainda que o PSDB e o DEM afirmem que vão se abster de recorrer ao STF para tentar anular a decisão do Senado de não cassar seus direitos políticos, a perspectiva é de que as discussões sobre o possível enquadramento da ex-presidente na Lei da Ficha Limpa reabra o debate.

A Constituição é clara sobre a perda dos direitos políticos em caso de impeachment, como diz o art. 52: " Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis."

Isto por que, a preposição "com", utilizada na Constituição de 1988, não autoriza a interpretação no sentido de que se tem, apenas, enumeração das penas que poderiam ser aplicadas. Implica, sim, interpretação clara e direta no sentido de que ambas as penas deverão ser aplicadas conjuntamente, salvo um melhor entendimento dos "doutos" Senadores-Juízes.

Ao cassar o mandato da Presidente Dilma e deixá-la livre da inabilitação para cargos públicos, tivemos a "individualização da pena” de forma inusitada e inexistente no ordernamento constitucional. A diferença com a situação do ex-presidente Fernando Collor de Mello, em 1992 foi que, no caso Collor, ele renunciou antes da cassação, e houve o entendimento de que se beneficiou com os ilícitos, e foi condenado à inabilitação para cargos públicos por oito anos.

Já quanto a Dilma, interpretaram os Senadores amigos que ela não agiu de maneira dolosa, mas culposa por omissão, ensejando, porém, a ocorrência do crime de responsabilidade. O decano do STF- Ministro Celso de Melo assim se pronunciou: "O parágrafo único do artigo 52 da Constituição da República compõe uma estrutura unitária incindível, indecomponível. De tal modo que, imposta a sanção destitutória consistente da remoção do presidente da República, a inabilitação temporária por 8 anos para o exercício de qualquer outra função pública ou eletiva representa uma consequência natural, um efeito necessário da manifestação condenatória do Senado"- (G1-31/08).

Ou seja, a decisão do Senado, na verdade, foi uma "ação entre amigos": vamos condenar, mas, bater leve... é melhor entregar os anéis, do que perder os dedos."

Também, o Ministro Gilmar Mendes: "Vejam vocês como isso é ilógico: se as penas são autônomas, o Senado poderia ter aplicado à ex-presidente Dilma Rousseff a pena de inabilitação, mantendo-a no cargo. Então, veja, não passa na prova dos 9 do jardim de infância do direito constitucional. É, realmente, do ponto de vista da solução jurídica, parece realmente extravagante", argumentou o ministro.

Já se fala que o mesmo entendimento será usado na votação- quando e se acontecer- do caso Cunha

Foi o que fizeram os Senadores que votaram pela perda do mandato, mas preservaram a ex-Presidente do ostracismos público. Já se fala que o mesmo entendimento será usado na votação- quando e se acontecer- do caso Cunha. O ministro aposentado do STF Carlos Velloso- que presidiu o processo de Collor, também entende que a decisão do Senado foi "errada" e que não poderia haver o fatiamento.

Ele diz que a punição de inabilitação está atrelada à perda do mandato. "Não há alternativas ou gradações para isso". Prevalecendo a decisão esdrúxula de ontem, Dilma poderá até voltar a concorrer à Presidência da República em 2018, com o discurso de " vítima de golpe, e de fraude" que usou e continua usando; pois a Lei da Ficha Limpa não prevê nada com relação a perda do mandato de presidente da República.

Ela o faz somente em relação aos cargos de governador do Estado, do Distrito Federal, ou de prefeito. Mas, faz um silêncio proposital em relação ao tema da Presidência, porque a Constituição Federal já trata do assunto, embora os Senadores não quiseram ler atentamente a Carta Política, ao que parece. Ou seja, Dilma é ficha limpa; foi o que decidiram os Senadores, com Renan à frente da negociação, como vimos do seu discurso extemporâneo e conciliador.

Aliás, a mídia informou amplamente que, foi num jantar na residência do presidente do Senado, Renan Calheiros-(25/8), que teve início a articulação para manter a habilitação da ex-presidente Dilma Rousseff para ocupar cargos públicos. O convite de Renan era para “tomar o vinho da paz” depois do bate-boca no plenário com a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), da tropa de frente de Dilma, horas antes.

Fala-se, até, que atenderam a um pedido da própria Dilma. E, Renan passou a articular essa solução ao lado da senadora Kátia Abreu (PMDB-TO), fiel aliada de Dilma. Parece que o "teor alcoólico" do vinho turbou o raciocínio dos ilustres Senadores/as e contaminou até aqueles que não o beberam, mas tinham culpa no cartório: serviram e se beneficiaram dos dois mandatos de Dilma, como ministros, a maioria deles ou deviam outros favores.

Aliás, comentou um Senador- após a "ressaca": “Não foi uma boa solução, pois tira parte do nosso argumento de que houve um golpe. Isso legitima o processo”, argumentou um senador petista. “Mas se a Dilma pediu, não tinha como a bancada ficar contra”.

Acreditamos que o STF que, esperamos, não venha a tomar nenhum "vinho da paz" ou outra bebida mais forte, mas esteja "sóbrio" ao analisar a questão, a decida como "guardião da Constituição" para a reafirmação do primado da lei e da Constituição Federal. Aliás, prezado/a leitor/a, por falar em vinho: "nas vitórias é merecido, nas derrotas é necessário"-(Napoleão Bonaparte).

Auremácio Carvalho é advogado.