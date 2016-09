Esta é a última semana de uma campanha eleitoral de 45 dias pra disputa da prefeitura de Cuiabá, entre todos os municípios no Brasil. Tempo de conquista de voto dos 415 mil eleitores da capital. Tempo de conversas, de propostas e de idéias. O eleitorado entre 16 e 29 anos soma 26,99%. No perfil geral dos eleitores, está no ar uma profunda sensação de desconforto com a política e com as gestões públicas.

Não se trata de ser boa ou ruim. Mas trata-se dos conflitos de interesse que estão muito claros pra eleitor. São corrupção, ineficiência, distância do cidadão, partidarização dos cargos públicos, sensação de abandono na saúde, na educação e na segurança. Houve uma visível ruptura entre o cidadão e a política.

Quando o candidato propõe a respeito do transporte coletivo, o cidadão sabe que ele nunca andou de ônibus e nem andará

Então, os candidatos a prefeito enfrentam mais do que a conquista do voto e descrença do cidadão-eleitor. O que o cidadão deseja como a sua realidade, não é o que propõem os candidatos a prefeito que se baseiam em plataformas genéricas de ocasião.

Quando o candidato propõe a respeito do transporte coletivo, o cidadão sabe que ele nunca andou de ônibus e nem andará. Não conhece o sol e chuva nem a insegurança de horário e de vida. O mesmo vale pro pronto socorro, pra policlínica e pra UPA, nem pra falta de água, ou pra escola onde o filho gasta tempo e perde esse tempo.

O que se viu nesta eleição na capital, foi exatamente isso. Candidatos com conhecimentos genéricos dos problemas, mas sem linguagem efetiva com os cidadãos. Há mais num voto de desencanto. Campanha curta, os candidatos todos nascidos na última hora, não construíram planejamento e tampouco conhecem o eleitor. Eleitor é, antes de tudo, o cidadão que vai votar. Ele, como todos nós, vive a cidade todo o tempo. Precisa de aconchego mais do que de propostas. Aconchego é dar-lhe certezas pra suas angústias e demandas.

As propostas de 2016 e as aspirações do eleitor de 2016 em Cuiabá foram como água e óleo. Não deram liga.

Onofre Ribeiro é jornalista em Mato Grosso

onofreribeiro@onofreribeiro. com.br www.onofreribeiro.com.br