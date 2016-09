“Se a barba do teu vizinho está pegando fogo, coloque a tua de molho” é um ditado que aconselha prudência e cautela diante de uma situação de perigo. Na Europa a barba já ardeu.

O “estado de bem estar social” fez água. Principalmente Grécia, Espanha, Portugal e agora na França gastaram o que não tinham, garantindo à população privilégios que as receitas não podiam sustentar. O caixa estourou. A crise se instalou: Espanha e Grécia estão com desemprego já passando de 25%. É um exagero. Aqui, ignorando esses contundentes sinais de alerta, continuamos tentando copiar esse modelo que não deu certo.

É uma baita demonstração de insensatez insistir em um sistema comprovadamente ineficiente. Definitivamente não dá pra gastar por antecipação. A fatura deverá ser paga, se não pela geração atual, por certo pelas próximas. Raros são os governantes que pensam no futuro. A tentação de comer o doce rapidamente (aumento de popularidade e consequente voto) é quase irresistível, deixando para o próximo mandatário o problema de pagar a conta.

Neste momento que há uma tentativa de estimular relações trabalhistas mais lógicas, para reverter a situação deixada pelo PT, a oposição ignorando a situação caótica do país, protesta e mobiliza-se para evitar a aprovação de medidas de austeridade. Entre as principais está a proposta de teto dos gastos públicos e a flexibilização da jornada de trabalho. Na sequência a reforma da previdência.

A maioria dos benefícios sociais, além de consumir com a burocracia e corrupção grande parte da receita arrecadada, tem o condão de tornar os cidadãos cada vez mais dependentes e infantilizados. O seguro desemprego, por exemplo, estimula a rotatividade, premiando os maus trabalhadores que quase sempre o usam desonestamente, trabalhando informalmente enquanto dura o repasse das parcelas.

Nesse episódio os políticos que votaram a favor do benefício faturam votos e os trabalhadores que continuam empregados pagam a conta. Outra forma de tratar os trabalhadores como crianças são as cestas básicas, os vales refeições, os vales transporte etc. O ideal seria, penso eu, oferecer um salário justo sem essas marolas de benefícios, deixando cada um livre para ir ao emprego de carro, de moto, de canoa, a pé; comprar o que quiser ou que o salário permitir. Comer de marmita ou não comer. Afinal pessoas adultas devem ter liberdade pra tocar a vida como achar melhor.

O socorro do governo deveria ficar restrito a quem definitivamente precisasse de ajuda. Não creiam nos candidatos a prefeito, nesses dias de campanha, que prometem transporte gratuito, o fim das filas nas unidades de saúde e aumento das creches. Todos sabem, ou deveriam saber que a situação financeira da união, estados e municípios é péssima e que não há espaço na receita pública para ampliar benefícios. Se eles fossem honestos estariam preparando o povo para as medidas de austeridade que por certo terão que implementar.

Renato de Paiva Pereira é empresário e escritor. renato@hotelgranodara.com.br