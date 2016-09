Não há o que esconder. Nossas portas são abertas. Literalmente

Neste mês de setembro o setor de serviços comemora duas datas importantes: o Dia do Código de Defesa do Consumidor e o Dia do Cliente. O primeiro dá apoio para que o segundo faça valer os seus direitos. E nós, que trabalhamos pela qualidade e transparência das relações comerciais, nos dedicamos a seguir e a atender ambos.E não há como fazer diferente. Primeiro, porque o cliente não tolera mau atendimento e não sobreviveríamos em um ambiente cada vez mais exigente. Segundo, porque a hospitalidade e a qualidade estão em nosso DNA. Servimos diariamente 1,8 milhão de clientes, em quase 900 restaurantes localizados em todo o país. Não fosse por esses pilares – atendimento e boa comida – nosso negócio não seria sustentável.Fazemos isso em diversas frentes, como treinamento, qualidade e transparência. Somos um dos maiores empregadores do Brasil e geradores do primeiro emprego. Dar espaço para a juventude entrar no mercado de trabalho e treinar para que atenda bem nossos clientes nos dá muito orgulho. Há quase 40 anos no país, já capacitamos mais de 1,5 milhão de pessoas tanto para as funções operacionais, quanto para valores como trabalho em equipe, comunicação, liderança e hospitalidade.Há espaço para melhorias? Sempre. Somos líderes e trabalhamos para continuar liderando. E isso só é possível com humildade e sem clima de “já ganhou”. Nosso SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente), por exemplo, recebe mensalmente manifestações que equivalem a 1% dos nossos atendimentos. É um número confortável? Não. Nosso objetivo é zerar as reclamações.O consumidor de hoje está mais exigente e consciente. Ele sabe enxergar se o valor de um produto está adequado ao que ele entrega e busca informações sobre procedência e manuseio. Não se trata somente de preço. Estamos atentos a isso e buscamos incansavelmente, junto à nossa cadeia de fornecedores, equilibrar essa equação de custo e qualidade. Acredito, estamos conseguindo.Não há o que esconder. Nossas portas são abertas. Literalmente. Diariamente, nosso programa “Portas Abertas” recebe centenas de pessoas. Clientes são convidados a conhecer a cozinha e nossas instalações de “backroom” todos os dias, a todo instante. São milhares de visitas por dia. Fazemos isso pois temos orgulho da nossa gente, dos processos e da comida que preparamos e servimos.Além disso, alguns públicos, como estudantes, profissionais de nutrição e imprensa, são convidados a conhecer como os alimentos são fabricados, em um local conhecido como Food Town (Cidade do Alimento), em Osasco (SP).No mês do consumidor vamos reforçar essa prática e fazer, no dia 27 de setembro, o Dia Internacional do Portas Abertas. Nessa data, todos os restaurantes, de toda a América Latina, estarão empenhados em dobrar a quantidade de clientes que visitam nossas cozinhas. E dobrar nosso orgulho em receber e fazer direito.Este é o McDonald’s!é presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados, franquia que administra a marca McDonald’s no Brasil e em mais 19 países da América Latina.