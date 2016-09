Me desculpem o transtorno, mas preciso pedir que não votem no PSOL e no PT

Este artigo está longe de ser uma história de amor como a de Gregorio Duvivier, mas constrói um alerta para que não iniciemos uma verdadeira história de terror.

Com todo respeito aos que divergem mas venho por meio deste escrito fazer um pedido diferente dos que estão acostumados a ver durante uma eleição. O pedido que apresento é um pedido de NÃO VOTE, isso mesmo, Não Vote, nos candidatos do PT e nos candidatos do PSOL.

O PSOL que tem como representante de sua majoritária o candidato Procurador Mauro é um partido dissidente do PT

As razões são muito simples, o PSOL que tem como representante de sua majoritária o candidato Procurador Mauro é um partido dissidente do PT, que segundo informam em seu site oficial formaram o PSOL, pois aquele sinalizava a cada dia o abandono do socialismo.

O socialismo é um modelo degoverno utópico que já tentou ser aplicado em vários países, e é marcado em sua grande maioria por ausência de democracia, legitimas ditaduras institucionalizadas, cita-se CUBA e Coreia do Norte, a primeira que vive literalmente no século passado, com tudo praticamente controlado pelo governo, sem liberdade,liderada por Raul Castro irmão de Fidel Castro, que o nome fala por si próprio,e a segunda com um líder que desrespeita todo o resto do mundo com seus arsenais nucleares e tem a maior parte de sua população vivendo a beira da miséria.

Não podemos esquecer de nossa vizinha Venezuela, comandada hoje por Nicolas Maduro, politico que teve inclusive o apoio do PSOL, por meio de uma nota pública que expressava a continuidade dos valores da Revolução Socialista Bolivariana, hoje a Venezuela tem escassez de alimentos, agua, remédios, energia e surto de doenças de terceiro mundo. Esta é a politica que o PSOL quer implementar em nossa cidade a iniciar pela municipalização de serviços de transporte e agua, vejam o que virou a Petrobras, um grande cabide de empregos para apadrinhados com a corrupção legalizada.

Quanto ao PT, representado nestas eleições pela vice do candidato a majoritária Julier, não há muito o que dizer pelos fatos estarem sendo vividos por todos nós brasileiros. Julier classificou o impeachment como golpe, assim como o PT. Partido este que já teve uma bela historia e a oportunidade de mostrar ser diferente, mas provou ao povo brasileiro não ser nada do que diz com seus principais lideres envolvidos e condenados nos piores escândalos de corrupção do Brasil, legítimos bandidos.

Sou a favor e respeito o voto de protesto, o Brasil vive um belo cenário, milhares e milhares foram as ruas contra os governos corruptos e autoritários, precisamos mostrar que Cuiabá não é diferente e darmos uma lição nestes partidos que apoiaram a ex-presidente DILMA ROUSSEF, portanto não podemos ser irresponsáveis e dar força a aqueles que nos abandonaram, defenderam o PT e os lideres que foram presos. Portanto vote consciente e não vote nessa gente.

Ulysses Moraes é advogado e autor do único pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff oriundo de Mato Grosso.