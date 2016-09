Buscando retirar votos do candidato à prefeitura pelo PSOL, Procurador Mauro, certos candidatos e opositores se utilizam basicamente de dois expedientes: a tática do medo e o soberbo “choque de realidade”.

A tática do medo consiste em acusar o candidato de ser aquilo que precisamente ele diz ser: um socialista. Como o termo remete a um conceito em disputa, constituído por um longo percurso histórico, se apressam em pintar o quadro como o pior dos mundos, isto é, o socialismo do estado autoritário, das experiências do século passado, da pobreza, da fome, do caos.

Alguém lutaria por isso? Claro que não, mas daí entra o choque de realidade, dizem: trata-se de ideias utópicas que não resistem à menor fricção com as engrenagens da economia, que sequer teriam viabilidade política diante da ordem atual e, portanto, fadadas ao fracasso.

São essas mesmas incertezas que causam tremores nos que se apressam em demonizar a candidatura do Procurador Mauro

Reticentes às alternativas do debate econômico e às possibilidades de novas formas de organização da sociedade, acabam por reverenciar a pequena política.

Utilizada como escudo, a assim denominada governabilidade vem, no fundo, atuando como o azeitamento para o "bom" funcionamento das engrenagens do mercado; basta ver como os grandes empreendimentos se viabilizam em todos os cantos do país. Enquanto isso os trabalhadores e as trabalhadoras são espremidos por entre as rodas dentadas dessa engrenagem - ou pelos escombros do VLT.

Não deveria causar estranheza que uma proposta contrária à primazia do dinheiro sobre todos os demais interesses seja um grito de basta à atual forma de governabilidade. Mas faz parte do soberbo “choque de realidade” supor a imutabilidade das atuais relações de poder, o que é curioso num período em que todos pedem mudanças.

Decreta-se que a candidatura psolista, caso eleita, não governaria. A condenação antecipada é interessante por revelar o caráter ilusório das nossas eleições livres: a escolha é livre desde que se faça a escolha “certa”. Caso o candidato não seja o da governabilidade (ao que parece já estar definido) a escolha será anulada, o governo será deposto. Essa é a ideia subjacente nos discursos tendenciosamente realistas, pouco preocupados com a decisão das urnas.

Mas afinal o que quer o PSOL? Gilberto Maringoni, professor da UFABC e candidato pelo partido em São Paulo, foi direto ao ponto em um artigo publicado na Folha de SP (22/09), no qual declara que "o objetivo do PSOL é combater a onda reacionária que se materializa no tripé congelamento dos gastos públicos, retirada dos direitos dos trabalhadores e avanço das privatizações." Segundo Maringoni, a pauta "é impedir o rompimento dos pactos democráticos de 1988 (Constituição Cidadã) e de 1943 (CLT)".

A postura democrática do partido demonstra-se também na recusa à mercantilização da política. Não somente no que diz respeito ao financiamento empresarial de campanhas; mas também no sentido mais amplo, recusando a noção de que a eleição se reduz à escolha do melhor prestador de serviços para a cidade. Nesse processo o voto se equipara ao dinheiro que o cidadão guarda no bolso em busca da melhor oferta.

Esvazia-se o sentido da política enquanto debate público das grandes decisões que afetam nossas vidas. Se este sentido guarda uma dose de romantismo, é, por outro lado, a sua radicalidade que amedronta os “realistas” interessados na manutenção dos mesmos grupos de poder.

Afinal, o medo da mudança pode ser algo natural diante das incertezas que gera, e é onde a campanha do status quo encontra sua melhor guarida. No entanto, não são essas mesmas incertezas que causam tremores nos que se apressam em demonizar a candidatura do Procurador Mauro.

Estes padecem da certeza de que seus interesses particularistas e elitistas serão questionados caso se estabeleça um governo que estimule a participação popular – de fato – em seus processos decisórios.

Danilo Ferreira de Souza é professor na UFMT.