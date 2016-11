Não se fala de outro assunto em Mato Grosso, principalmente do meio empresarial, do que a proposta de Reforma Tributária, que o Governo pretende levar a cabo, “de afogadilho”, através de uma “PL” que enviará a Assembléia Legislativa, em breve.

Dita Reforma foi encomendada junta a Fundação Getúlio Vargas, que, a um custo absurdo, apresentou um esboço de lei ao Governo, e este, por sua vez, está ouvindo as várias entidades empresariais, sempre com a promessa de que não quer aumentar a carga tributária, mas não nega que vários segmentos terão aumento de impostos.

Alega que quer continuar arrecadando o mesmo valor (dez bilhões), mas pretende reduzir a alíquota da energia elétrica, um dos maiores contribuintes.

O modelo de tributação atual é o mais justo, simples e prático

Como o Governo mesmo prega que não há “almoço de graça” é óbvio que alguns segmentos do comércio irão ter que pagar mais, para compensar a redução sobre a energia elétrica.

O que se questiona é se o momento é adequado para uma Reforma Tributária tão substancial, em época de aguda crise econômica? Será que os segmentos que terão suas alíquotas aumentadas, vão ter espaço para suportar este ônus, ou irão sucumbir, diante da concorrência externa e das vendas via internet?

Eu sempre prego que o que está dando certo, não deve ser mudado, sob pena de provocar danos irreparáveis.

O modelo de tributação atual é o mais justo, simples e prático, pois o Governo recebe seus tributos antecipadamente, com encerramento da “exação fiscal”, reduzindo a índices próximos a “zero” a possibilidade de sonegação.

Certo é que trata-se de um modelo de tributação diferente dos demais Estados, que até alegam ser ilegal, mas o Brasil inteiro já se habituou a esta inovadora e eficiente forma de tributação do Estado de Mato Grosso, e mudar agora seria um tanto arriscado, pois implicaria não só na mudança de sistematização, com investimentos em novos equipamentos, a custos imprevistos e fora do planejamento.

O Governo assevera que está satisfeito com a atual arrecadação, uma vez que ela supera, em muito, o orçamento anual.

Será que a mudança proposta garantirá a atual arrecadação?

Temos ainda um grande complicador que é o estoque do setor do comercial, que está com a tributação Estadual totalmente quitada, e o Governo terá que devolver o valor correspondente, sob pena de incorrer em “bi tributação”. E mais, como foi pago antecipadamente, e, portanto à vista, o correto seria devolver, via compensação, à vista. Qualquer outra fórmula de compensação proposta, terá que ser muito bem negociada com os empresários, para não voltar a judicialização da SEFAZ, e se isto ocorrer, já sabemos o final deste filme: desgaste do Governo e descontentamento do setor empresarial, SEU MAIOR PARCEIRO no desenvolvimento do Estado.

Mas, voltando ao esboço da PL, 3.3, que se encontra posta, não vejo possibilidade de ser aprovada em tão exíguo espaço de tempo como quer o Governo, pois necessita de ampla discussão, para chegar a um resultado de consenso entre todos os setores envolvidos, principalmente, após serem denunciadas tantas inconstitucionalidades e ilegalidades que a PL proposta contém.

Se o Governo quer implementar algo diferente, o diferente nós já temos e está dando certo. Basta readequar alguns setores que ainda tem margem para a contribuição, até que se implemente com calma e gradualmente uma nova Lei Tributária.

Todos os setores concordam em construir uma Legislação Tributária, sem tantos “penduricalhos” que a atual legislação contém. Querem ter mais segurança jurídica, mas a mudança não pode ser “de afogadilho”. Ela tem que ser implementada de forma lenta e gradual, sem percalços, e sem grandes riscos para o Estado e para os Contribuintes, e até por que, repita-se, este não é o melhor momento de radicais mudanças de algo que está dando certo.

O Decreto 380, que está para vigorar a partir de janeiro de 2017, terá que ser revogado, pois encontra-se eivado de ilegalidades, e a sua implementação se apresenta extremamente temerária.

O melhor caminho para o Governo, neste momento, para demonstrar a boa intenção que propala, é o de aproveitar a mobilização de todos os setores econômicos deste Estado e com calma, discutirem juntos um novo modelo tributário para Mato Grosso. Devem simular a exaustão as conseqüências de cada setor que as mudanças poderão provocar, e também estabelecer a forma como o Estado irá devolver os tributos já pagos sobre os estoques, e quais as conseqüências que isto poderá provocar aos cofres públicos, pois do contrário, o atropelo na aprovação da PL pode provocar o caos, e isto nenhum dos lados quer, uma vez que o Estado somos todos nós.

Otacílio Peron é advogado da CDL e FDCL.