Chegou a época em que o mercado fica mais aquecido, por conta do volume de clientes nas lojas e dispostos a gastar. Normalmente, neste período, há uma licença para o gasto, para o investimento em algo que não é fundamental, então, as pessoas adquirem produtos que não fazem parte da lista de necessidades. Logicamente, as pessoas têm mais dinheiro para gastar, principalmente por conta do décimo terceiro salário.

Além disso, a data natalina está associada a presentear, ou seja, uma oportunidade para os comerciantes venderem mais. Enfim, para o comércio nada melhor que o Natal para aumentar as vendas e as comissões. Porém, muitos profissionais cometem pequenos erros e acabam desperdiçando uma grande oportunidade por não aproveitar o momento do Natal para vender mais.

No artigo de hoje, vamos falar sobre oito das coisas que considero serem grandes erros em vendas no Natal.

1) Falta de preparação mental. Vender não é uma atividade fácil, é desanimador, é trabalhoso, é para poucas pessoas, então, antes de sair de casa, o vendedor precisa vender para ele mesmo a ideia de que conseguirá atingir seus objetivos.

2) Planejamento é fundamental! Organiza seu dia e melhora sua produtividade nas vendas. Você precisa planejar ações que resultem em aumento de vendas.

3) Não estabelecer metas de vendas para o Natal. É preciso ter parâmetros específicos como metas por linha de produto ou serviço, para poder avaliar o que está e o que não está dando certo.

4) Não estar treinado e preparado para receber e atender um maior fluxo de clientes, pedidos, e-mails, telefonemas, troco e reclamações. O Natal é a data comercial em que os shoppings, lojas e centros comerciais registram maior frequência de clientes, é uma época corrida, em que você precisa fazer diversas tarefas em um curto espaço de tempo, então treinamento é essencial. Principalmente os temporários são os que mais precisam de treinamento.

Eles precisam conhecer a mercadoria, a dinâmica do ponto de venda e o cliente. Nessa época ninguém gosta de vendedor que parece que está perdido na loja, lento. É preciso ter agilidade e, economizar o tempo do cliente e o seu para poder vender mais.

5) Não se comprometer com a empresa e assumir a responsabilidade de oferecer o mix de produtos que tem disponível no estoque. Saber o que a loja tem e precisa vender ou entender qual produto ou serviço é mais lucrativo e dá mais margem. Vendedor de alta performance é aquele que trabalha o mix de produtos e não apenas vende aquilo que ele gosta ou acha mais fácil de vender ou só o que o cliente quer comprar. Oferecem e Vendem todas as mercadoria que tem na loja.

6) Ser estimulado apenas pelas comissões. Não empurre mercadorias. Identifique necessidades. Neste período, muitos clientes compram para presentear familiares e amigos. Aja, como um consultor. Descubra o perfil de quem ganhará o presente e ofereça sugestões. Lembre-se, mesmo nesta época, não basta dar atenção a quem compra. Muitos dos clientes buscam também carinho. Cumprimente, sorria, converse e realize seus sonhos.

7) Não entender o ponto de convergência entre os presenteados de seus clientes. O que isso significa? E um grupo de adolescentes como seus sobrinhos, afilhados, a paixão por esportes radicais pode ser um bom ponto de convergência. Quando o vendedor descobre qual o ponto de convergência vende não apenas especificamente o produto que é esse ponto, mas itens complementares a ele, relacionados com ele, que combinam com ele.

8) Não cadastrar novos clientes. Antigamente a venda acontecia apenas no momento em que o cliente se dirigia ao caixa para efetuar o pagamento. Após a venda, manter o relacionamento com o cliente passou a ser peça fundamental. De que adianta vender se depois você não sabe pra quem vendeu?

Anote os dados do cliente para poder manter contato com ele e fazer um pós-venda, iniciando um relacionamento e estimular a realização de novos negócios durante o ano todo. Boas Vendas e Feliz Natal!

Luiz Vicente Dorileo da Silva – “SHIPU”, palestrante, consultor formado em administração com MBA Executivo Internacional e especialista em Marketing. shipumt@hotmail.com