Natal é um período em que é agradável passear pela cidade e apreciar a decoração de luzes. Quanto mais luz, mais atraídos ficam os nossos olhos.

Sentimos vontade de, simplesmente, parar e apreciar os locais adornados por luzes. A luz exerce atração e fascínio sobre nós, seres humanos, não é? Por isso os grandes mestres espirituais da humanidade nos atraem de forma irresistível, pois são Seres repletos de luz.

Certa vez ao passear com o meu neto pelas ruas iluminadas de Cuiabá, surpreendi-me com as palavras de meu “Pequeno Buda”, forma carinhosa como costumo chamá-lo: “Vó, as luzes vão acender todas na noite de Natal”. Fez uma curta pausa e prosseguiu: “Eu também vou ficar cheio de luz”. Ele conectou as luzes lá fora com o mundo interno.

Inocentemente, disse uma verdade que exprime o espírito de Natal. Quantos de nós relacionam a iluminação da decoração natalina com a luz dentro de si?

Recordei-me da conversa com Kiran Kanakia na noite de Diwali, em Poona, Índia. Diwali é o último dia do ano do calendário Vikram, um dos calendários hindus. Tive a feliz oportunidade de passar lá os meses de setembro e outubro, quando acontecem várias e importantes celebrações religiosas do hinduísmo.

Desembarquei em Mumbai na data em que celebrava-se o Festival de Ganesh - o Deus da Boa Sorte (aquele com rosto de elefante) -, padroeiro da cidade de Mumbai. Qual não foi minha surpresa ao ver a cidade toda iluminada e muita gente nas ruas.

Diante daquela visão luminosa e inesperada, acabando de chegar de uma longa viagem, tudo parecia um sonho. Pensei: que bom presságio para minha chegada!

Foram muitas as celebrações religiosas a que assisti naquele período. A que mais me impressionou foi o Festival de Diwali, que significa celebração de luz e simboliza o triunfo da luz sobre a escuridão.

A Índia é um país religioso e a celebração do Ano Novo hindu revela esse direcionamento espiritual. No dia do Diwali, os hindus oram, meditam e fazem pujas – oferendas espirituais – à Deusa Lakshmi, homenageada nessa data. Lakshmi é a deusa da luz, felicidade, riqueza e beleza. O perfume dos incensos e das flores está presente por onde quer que passemos. E o som dos fogos de artifício é ouvido a noite toda.

As pessoas acendem lâmpadas de óleo na porta da frente de suas casas, em pares, uma de cada lado. Enfeites coloridos adornam as sacadas. As cidades ficam iluminadas como a nossa decoração natalina.

Nessa data, os parentes e amigos se encontram, trocam presentes, vestem roupas novas, comem e repartem doces. Visitei Kiran e a sua família no dia do Diwali. Ele me explicou o significado dessa celebração de luzes e cores.

Nos tempos antigos, era o reflexo do contentamento interior, a expressão da celebração interna, atualmente, havia se tornado um ritual. E, quando as pessoas têm que seguir a tradição, não há alegria para ser refletida. Dessa forma, disse ele, aquela comemoração havia perdido muito do significado original.

Kiran K. continuou sua explicação e afirmou: “Nós temos de viver de maneira muito celebrativa. Esse é o compromisso de todos nós com a vida. E isso é o que nós temos esquecido. Conecte-se com a vida. E, a não ser que você aceite a vida, não há maneira de conectar-se com ela”.

Naquele inesquecível dia em Poona, percebi a força espiritual que reina no ambiente quando milhares de pessoas se unem em prece e meditação. A energia do Diwali é muito forte e especial, favorece uma grande abertura espiritual, principalmente se estivermos na presença de um Ser Derperto - fonte pura de luz e amor.

É lastimável que, no Ocidente, as comemorações de fim de ano tenham sido esvaziadas pela visão extremamente materialista. Prevalece muito mais o aspecto material e consumista no Natal do que a celebração do verdadeiro espírito natalino. A área econômica do mundo ocidental conseguiu, inclusive, substituir o Menino Jesus pela figura do Papai Noel.

Mas, deixando de lado as minhas memórias da Índia e as comparações de diferentes tradições, desejo ao leitor um Feliz Natal e que o Ano Novo seja uma bela celebração de luzes e cores! Que cada pessoa coopere com a vida para a vitória da luz, abrindo-se para a devida compreensão que permite acender a própria chama e ser uma fonte de luz para si e para o ambiente ao seu redor.

Namaste!

Enildes Corrêa é administradora, terapeuta corporal Ayurveda e professora de Yoga