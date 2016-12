Presentear é um ato especialmente emocionante, desde a dúvida da escolha do presente ideal até a incerteza se a pessoa que vai receber irá gostar. Dar ou receber um presente é muito bom, faz bem ao espírito de quem dá e de quem recebe.

Natal é a época de confraternização dos povos, época de dar e receber presentes, historicamente vindo da tradição trazida nas figuras dos Reis Magos, cada presente tinha um significado diferente:

a - O incenso representava a fé, eram oferecidos aos Sacerdotes;

b - O Ouro representava a nobreza e eram oferecidos aos Reis;

c - Já a Mirra representava o Perfume e o Sacrifício era oferecido aos Profetas.

O importante de toda essa história é que a figura dos três Reis Magos tinha a representatividade dos povos de todas as cores e de todas as nações, sendo:

1 - Baltazar representava do rei da Arábia, cor negra;

2 - Melchior representava o rei da Pérsia, cor clara;

3 - Gaspar representava rei da Índia, cor amarela.

O grande significado do presente acima do valor material, é o valor espiritual, porque apesar dos três Reis Magos representarem o poder dos Reis, ao concluir suas missões, demonstraram toda humildade do mundo curvando-se diante de um menino pobre que nasceu na estrebaria junto aos animais.

Esse ato demonstra a todos nós que o presente serve acima de tudo para demonstrarmos os nossos sentimentos, independente de etnia ou classe social, o presente é um ato para celebrar a amizade e o amor ao próximo.

O presente fortifica um relacionamento, o que dignifica o sentimento de relacionamento de amizade, de amor e de gratidão, ao darmos um presente, acima de tudo é importante nos colocarmos na obrigatoriedade essencial em saber oferecer a nós próprios em forma de presente, é como se você passasse a se materializar dentro do seu próprio presente, pois este ficará marcado para sempre, do começo ao fim de um relacionamento, ou eternizado em um ato de amor ao próximo. FELIZ NATAL.

WILSON CARLOS FUÁ é Especialista em Recursos Humanos e Relações Políticas/ Sociais.