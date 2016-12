No futuro os historiadores que se debruçarem sobre os fatos do ano de 2016, certamente ficarão surpresos com o desmonte dos chamados poderes: executivo, legislativo e judiciário. Foi um típico esgotamento gerado pelas disfunções que eles mesmos criaram.

Aos olhos da sociedade de agora criou-se um vácuo dentro da composição do poder no Estado brasileiro. Na verdade, nesse campo não existem vácuos que durem. No máximo, transições e caos passageiro!

A sociedade começou a tomar espaços e ela mesmo a pressionar a inatividade dos poderes. Neste momento, o vácuo institucional convive com uma sociedade aprendendo a ser protagonista. Prepotentes e presas da frieza da lei, os poderes não estão preparados pra lidar com o protagonismo dos cidadãos.

Esta orfandade talvez seja o maior ganho no ano de 2016. Estado versus sociedade. A sociedade começa a ganhar a guerra. Pressiona os poderes para o canto do ringue, um lugar onde eles se sentem muito desconfortáveis. Sempre estiveram no centro do ringue e nocautearam quem quiseram. Sob nocaute não sabem reagir.

O que se prevê para o ano de 2017 será uma lenta construção de cidadania, por gente despreparada sob todos os aspectos e todas as circunstâncias. O Brasil é visto mundo afora como uma possibilidade muito importante nos cenários futuros. Menos internamente, onde a cidadania nunca foi um valor coletivo. Isso é ruim, mas é muito bom. Depois do pior, não tem como não se mudar par ao melhor. Mesmo que leve muito tempo, a cidadania vai se encorpar.

O Brasil é visto mundo afora como uma possibilidade muito importante nos cenários futuros

O mundo tem por certo que nos próximos 50 anos os investimentos mundiais de vulto serão feitos no Brasil, em área de infraestrutura, ambientais e minerais. Fora outras como universidades, saúde, etc. No último artigo desta série pretendo abordar a questão da segurança alimentar mundial e o papel brasileiro nesse contexto.

Por ora, fica a constatação: um Brasil novo nasce paralelo ao afundamento do Brasil velho, cujos símbolos são empresas-ícones como a Odebrecht e o Congresso Nacional. Partes da mesma ponte podre! O assunto continua amanhã.

Onofre Ribeiro é jornalista em Mato Grosso